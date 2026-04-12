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यूपी सरकार में मंत्री रहे हरिनारायण राजभर का निधन, दो बार विधायक के बाद 2014 में बने थे सांसद

Apr 12, 2026 06:34 pm ISTDinesh Rathour बलिया, भाषा
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76 वर्षीय राजभर को सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत के बाद शनिवार रात लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। राजभर के परिवार में पत्नी, तीन बेटे और पांच बेटियां हैं।

यूपी सरकार में मंत्री रहे हरिनारायण राजभर का निधन, दो बार विधायक के बाद 2014 में बने थे सांसद

Balia News: यूपी के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता हरिनारायण राजभर का रविवार को निधन हो गया। उनके परिजनों ने यह जानकारी दी। 76 वर्षीय राजभर को सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत के बाद शनिवार रात लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। राजभर के परिवार में पत्नी, तीन बेटे और पांच बेटियां हैं।

राजभर का जन्म बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र के तंगुनिया गांव में हुआ था। वे सियार विधानसभा सीट से 1991 और 1996 में दो बार विधायक चुने गए थे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शारदानंद आंचल को हराया था। इसके अलावा, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में वह मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से सांसद भी निर्वाचित हुए थे। विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राजभर ने कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों में राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

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संसद में पुरुष आयोग की उठाई थी मांग

2014 में सांसद बनने के बाद हरिनारायण राजभर ने संसद में पुरुषों को लेकर आवाज उठाई थी। राजभर ने संसद में पुरुष आयोग बनाए जाने की मांग की थी, जिस पर जमकर ठहाके लगे थे। यह बात उन दिनों की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर संसद पहुंचे थे। सदन की कार्रवाई जब शुरु हुई तो भाजपा के दो सांसदों ने अगस्त 2018 में महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग बनानेू की मांग कर दी थी। संसद में राजभर ने जोर देते हुए कहा था कि आज ज्यादातर पुरुष महिलाओं के अत्याचार से पीड़ित हैं। आखिर वे अपनी मांग कहां उठाएंगे?

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1997 से 2002 तक रहे थे यूपी सरकार में मंत्री

2014 से पहले लोकसभा चुनाव में कभी भाजपा नहीं जीती थी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में हरिनारायण राजभर ने भाजपा को जीत दिलाई और सांसद बने। 1997 से लेकर 2002 तक हरिनारायण ने यूपी सरकार में कारागार, लघु सिंचाई और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई। इसके अलावा 2014 से 2019 तक वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन से संबंधित स्थायी समिति में वह सक्रिय भूमिका में भी रहे। इतना ही नहीं उन्होंने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य की भी जिम्मेदारी निभाई।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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