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हरिहर मंदिर-शाही जामा मस्जिद विवाद: मध्यस्थता की कोशिशें नाकाम, अब कोर्ट ही करेगा आखिरी फैसला

By Dinesh Rathour
संभल, कार्यालय संवाददाता
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्यस्थता केंद्र में हरिहर मंदिर पक्ष और शाही जामा मस्जिद कमेटी के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। एडीजे पॉक्सो अवधेश सिंह और एसीजेएम नावेद अख्तर की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे लेकिन सहमति नहीं बन सकी।

हरिहर मंदिर-शाही जामा मस्जिद विवाद: मध्यस्थता की कोशिशें नाकाम, अब कोर्ट ही करेगा आखिरी फैसला

Sambhal News: संभल स्थित हरिहर मंदिर-शाही जामा मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मैत्रीपूर्ण समाधान की कोशिश सोमवार को भी सफल नहीं हो सकी। मध्यस्थता केंद्र में हुई वार्ता में दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर अड़े रहे और समझौते से साफ इनकार कर दिया। अब दोनों पक्षों ने विवाद का अंतिम निर्णय न्यायालय पर छोड़ दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्यस्थता केंद्र में हरिहर मंदिर पक्ष और शाही जामा मस्जिद कमेटी के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। एडीजे पॉक्सो अवधेश सिंह और एसीजेएम नावेद अख्तर की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे लेकिन सहमति नहीं बन सकी। हरिहर मंदिर पक्ष की ओर से प्रमुख याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी, जीत पाल यादव, अधिवक्ता श्री गोपाल, एएसआई के अधिवक्ता विष्णु शर्मा और शासकीय अधिवक्ता प्रिंस शर्मा मौजूद रहे। जामा मस्जिद कमेटी की ओर से सदर अधिवक्ता जफर अली, सचिव मसहूद अली फारूकी, अधिवक्ता शकील वारसी और कासिम जलाल शामिल हुए।

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मंदिर पक्ष ने रखा पूजा के अधिकार का दावा

मध्यस्थता वार्ता के बाद महंत ऋषिराज गिरी ने कहा कि उनका पक्ष हरिहर मंदिर होने का दावा करता है। उन्होंने कहा कि यदि मंदिर में पूजा का अधिकार नहीं है तो दूसरे पक्ष को नमाज का अधिकार कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें हरिहर मंदिर चाहिए और अब न्यायालय ही इसका निर्णय करेगा।

मस्जिद पक्ष ने समझौते से किया इनकार

शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर अधिवक्ता जफर अली ने कहा कि यहां करीब 500 वर्षों से नमाज अदा की जा रही है और यह मस्जिद है। उन्होंने कहा कि जब यह मस्जिद है तो पूजा का अधिकार देने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि कमेटी न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेगी, लेकिन समझौते की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी।

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मैत्रीपूर्ण समाधान की पहल से बाहर रहेगा मामला

धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों के सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए शुरू की गई सुप्रीम कोर्ट की मैत्रीपूर्ण समाधान पहल के तहत इस मामले में मध्यस्थता का प्रयास किया गया था। हालांकि दोनों पक्षों की सहमति नहीं बनने के बाद अब मामला न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ेगा। सरकारी अधिवक्ता विष्णु कुमार शर्मा ने कहा कि इस तरह के प्रयास पहले भी किए जा चुके हैं। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण समाधान आसान नहीं है।

ऐसे शुरू हुआ था विवाद

19 नवंबर 2024 को संभल की चंदौसी स्थित सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में एक वाद दायर किया गया, जिसमें शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए वहां पूजा-अर्चना की अनुमति देने की मांग की गई। उसी दिन अदालत ने अधिवक्ता रमेश सिंह राघव को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए सर्वे के आदेश दिए और प्रारंभिक सर्वे भी कराया गया।

24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान भड़की थी हिंसा

24 नवंबर 2024 को दूसरे चरण के सर्वे के दौरान हालात अचानक बिगड़ गए और हिंसा भड़क उठी। पथराव और गोलीबारी की घटनाओं में पांच लोगों की मौत हुई, जबकि तत्कालीन एसडीएम सहित 29 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज कर स्थिति पर नियंत्रण पाया। हिंसा के बाद शहर में इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी और भारी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। इस मामले में 12 एफआईआर दर्ज की गईं और लगभग तीन हजार से अधिक लोगों को नामजद या अज्ञात आरोपी बनाया गया। जांच के दौरान सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली सहित कई लोगों के नाम भी सामने आए।

एसआईटी जांच में क्या सामने आया

घटना की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी जांच में दावा किया कि हिंसा के दौरान मारे गए लोगों की मौत हिस्ट्रीशीटर शारिक साटा के गिरोह द्वारा चलाई गई गोलियों से हुई। जांच एजेंसी के अनुसार, विदेशी हथियार उपलब्ध कराकर हिंसा को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। शारिक साटा फिलहाल विदेश में बताया जा रहा है। साठा के तीन सदस्यों मुल्ला अफरोज, वारिस व गुलाम को पुलिस पकड़कर जेल भेज चुकी है। इसमें मुल्ला अफरोज व गुलाम पर एनएसए की कार्रवाई भी हो चुकी है। वहीं वारिस पर एनएसए की कार्रवाई गतिमान है।

प्रमुख याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी महाराज का कहना है कि हमने मध्यस्थता में भी अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। हरिहर मंदिर में पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। जब मंदिर में हमें पूजा का अधिकार नहीं है तो दूसरे पक्ष को नमाज का अधिकार कैसे दिया जा सकता है। हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। अब फैसला कोर्ट ही करेगा। एक ही नारा एक ही नाम, हरिहर धाम हरिहर धाम।

शाही जामा मस्जिद कमेटी सदर एडवोकेट जफर अली का कहना है कि यह स्थान मस्जिद है और यहां करीब 500 वर्षों से नमाज अदा की जा रही है। जब यह मस्जिद है तो इसमें पूजा का अधिकार देने का सवाल ही नहीं उठता। हमने न्यायालय पर भरोसा जताया है। अब इस मामले में अदालत का जो भी निर्णय होगा, उसका सम्मान किया जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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