Hardoi News: विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 62,837 रुपये की ठगी
Hardoi News: सीतापुर के थाना नैमिषारण्य इलाके के दो लोगों पर रिपोर्टसीतापुर जनपद से सम्बंधित खबर टड़ियावां (हरदोई)। सिहौना गांव के युवक से उसके रिश्तेदारों ने विदे
Hardoi News: टड़ियावां। सिहौना गांव के युवक से उसके रिश्तेदारों ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम 62, 837 रुपए की ठग लिए। पुलिस ने सीतापुर के नैमिषारण्य थानाक्षेत्र के दो युवकों पर रिपोर्ट दर्ज की है। सिंहौना गांव के अजीज ने एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसके रिश्तेदार सीतापुर के नैमिषारण्य क्षेत्र के गांव रौतापुर के मोहम्मद शरीफ व उसके बेटे समीर लोगों को विदेश में भेजने का काम करता है। आरोप है उसकी विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर भेजने के लिए उससे नकद में 15 हजार और यूपीआई से 17 हजार 300 के अलावा टिकट के नाम पर 30 हजार 537, आरोप लगाया कि विपक्षी मोहम्मद शरीफ ने 17.300 उससे दो दिसंबर वर्ष 2025 में धोखा देकर लिए।
वहीं 15 हजार उससे बीते माह तीन फरवरी को ऐंठ लिए। आरोप है कि पैसा मांगने पर आरोपित पिता-पुत्र उसे गालियां देते हुए जानमाल की धमकी दे रहा है। एसपी अशोक कुमार मीणा के आदेश पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।