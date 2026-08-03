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Hardoi News: विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 62,837 रुपये की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: सीतापुर के थाना नैमिषारण्य इलाके के दो लोगों पर रिपोर्टसीतापुर जनपद से सम्बंधित खबर टड़ियावां (हरदोई)। सिहौना गांव के युवक से उसके रिश्तेदारों ने विदे

Hardoi News: विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 62,837 रुपये की ठगी

Hardoi News: टड़ियावां। सिहौना गांव के युवक से उसके रिश्तेदारों ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम 62, 837 रुपए की ठग लिए। पुलिस ने सीतापुर के नैमिषारण्य थानाक्षेत्र के दो युवकों पर रिपोर्ट दर्ज की है। सिंहौना गांव के अजीज ने एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसके रिश्तेदार सीतापुर के नैमिषारण्य क्षेत्र के गांव रौतापुर के मोहम्मद शरीफ व उसके बेटे समीर लोगों को विदेश में भेजने का काम करता है। आरोप है उसकी विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर भेजने के लिए उससे नकद में 15 हजार और यूपीआई से 17 हजार 300 के अलावा टिकट के नाम पर 30 हजार 537, आरोप लगाया कि विपक्षी मोहम्मद शरीफ ने 17.300 उससे दो दिसंबर वर्ष 2025 में धोखा देकर लिए।

वहीं 15 हजार उससे बीते माह तीन फरवरी को ऐंठ लिए। आरोप है कि पैसा मांगने पर आरोपित पिता-पुत्र उसे गालियां देते हुए जानमाल की धमकी दे रहा है। एसपी अशोक कुमार मीणा के आदेश पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर दी है।

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