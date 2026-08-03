Hardoi News: विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 62,837 रुपये की ठगी

Hardoi News: टड़ियावां। सिहौना गांव के युवक से उसके रिश्तेदारों ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम 62, 837 रुपए की ठग लिए। पुलिस ने सीतापुर के नैमिषारण्य थानाक्षेत्र के दो युवकों पर रिपोर्ट दर्ज की है। सिंहौना गांव के अजीज ने एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसके रिश्तेदार सीतापुर के नैमिषारण्य क्षेत्र के गांव रौतापुर के मोहम्मद शरीफ व उसके बेटे समीर लोगों को विदेश में भेजने का काम करता है। आरोप है उसकी विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर भेजने के लिए उससे नकद में 15 हजार और यूपीआई से 17 हजार 300 के अलावा टिकट के नाम पर 30 हजार 537, आरोप लगाया कि विपक्षी मोहम्मद शरीफ ने 17.300 उससे दो दिसंबर वर्ष 2025 में धोखा देकर लिए।