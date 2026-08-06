Hardoi News: मल्लावां में कूड़ा डालने के विवाद में युवक को पीटा
Hardoi News: मल्लावां के ग्राम विशेश्वरपुर में कूड़ा डालने को लेकर एक युवक, कृष्ण कुमार, के साथ मारपीट हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर और दो अन्य ने जब उन्हें खेत पर रोका, तो लात-घूंसे और डंडों से हमला किया। पुलिस ने उनकी तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Hardoi News: मल्लावां। ग्राम विशेश्वरपुर में कूड़ा डालने के विवाद को लेकर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्राम विशेश्वरपुर निवासी कृष्ण कुमार ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि गांव के कलेक्टर, अविनाश और मेड़ व कूड़ा डालने को लेकर उनका लंबे समय से विवाद चल रहा है। आरोप है कि जब वह खेत पर गए थे, तभी तीनों आरोपियों ने उन्हें रोककर लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं।
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