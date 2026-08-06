Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: मल्लावां में कूड़ा डालने के विवाद में युवक को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: मल्लावां के ग्राम विशेश्वरपुर में कूड़ा डालने को लेकर एक युवक, कृष्ण कुमार, के साथ मारपीट हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर और दो अन्य ने जब उन्हें खेत पर रोका, तो लात-घूंसे और डंडों से हमला किया। पुलिस ने उनकी तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hardoi News: मल्लावां में कूड़ा डालने के विवाद में युवक को पीटा

Hardoi News: मल्लावां। ग्राम विशेश्वरपुर में कूड़ा डालने के विवाद को लेकर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्राम विशेश्वरपुर निवासी कृष्ण कुमार ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि गांव के कलेक्टर, अविनाश और मेड़ व कूड़ा डालने को लेकर उनका लंबे समय से विवाद चल रहा है। आरोप है कि जब वह खेत पर गए थे, तभी तीनों आरोपियों ने उन्हें रोककर लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hardoi News Hardoi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।