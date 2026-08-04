Hardoi News: बाइक का पहिया पैर से छूने पर युवक से मारपीट, तीन पर मुकदमा
Hardoi News: बाइक का पहिया पैर से छूने पर युवक से मारपीट, तीन पर मुकदमाबाइक का पहिया पैर से छूने पर युवक से मारपीट, तीन पर मुकदमा
Hardoi News: हरदोई। बाइक का पहिया पैर से छू जाने के बाद हुए विवाद में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया, 31 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे वह खेत से बाइक से घर लौट रहा था। श्रीपाल के घर के सामने मुख्य मार्ग पर उसकी बाइक का पहिया जदुनाथ के पैर से छू गया। आरोप है जदुनाथ, उसके पिता श्रीपाल और संतोष पुत्र गुड्डू ने उसे बाइक से गिरा लात-घूंसों से पीटा। हमले में उसकी आंख में गंभीर चोट आई और चेहरे पर भी चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और बीच-बचाव कराया।
आरोप है जाते समय तीनों आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। कोतवाल हरिनाथ सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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