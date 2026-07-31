Hardoi News: महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में युवक गिरफ्तार
Hardoi News: हरदोई में बघौली पुलिस ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीन युवकों को राहगीरों पर फब्तियां कसते देखा। गिरफ्तारी के बाद युवक को न्यायालय में पेश किया गया है, जबकि दो अन्य आरोपी फरार हैं। उनकी तलाश जारी है।
Hardoi News: हरदोई। बघौली पुलिस ने महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी और अभद्र हरकत करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, ग्रामीण महिलाओं की सूचना पर राजपार मोड़ के पास पहुंची टीम ने तीन युवकों को राहगीर महिलाओं पर फब्तियां कसते देखा। पुलिस को देखकर तीनों भागने लगे, जिनमें सादुलपुर निवासी रणवीर को पकड़ लिया गया, जबकि दो आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है। वहीं, फरार दोनों आरोपियों की तलाश जारी है।
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