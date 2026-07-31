Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: युवक की हत्या में दो महिलाओं की जमानत याचिका निरस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: हरदोई। जिला जज रीता कौशिक ने कासिमपुर थाना क्षेत्र के बेहन्दर खुर्द गांव में सीढ़ी

Hardoi News: युवक की हत्या में दो महिलाओं की जमानत याचिका निरस्त

Hardoi News: हरदोई। जिला जज रीता कौशिक ने कासिमपुर थाना क्षेत्र के बेहन्दर खुर्द गांव में सीढ़ी निर्माण को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या के मामले में आरोपित प्रियंका और रामदेवी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। अभियोजन के अनुसार, 31 मई 2026 को दोपहर करीब दो बजे वादी होशराम का बेटा प्रदीप अपने घर पर सीढ़ी का निर्माण करा रहा था। तभी पंकज ने निर्माण का विरोध किया। विवाद बढ़ने पर पंकज, बिहारी उर्फ ब्रजलाल, अरुण कुमार, प्रियंका, खुशबू, रामदेवी तथा बलवंत कुमार ने प्रदीप कुमार के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उसे पहले सीएचसी बेहन्दर और बाद में ट्रामा सेंटर हरदोई भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपिताओं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने, घटना के प्रत्यक्षदर्शी न होने, प्राथमिकी में विलंब तथा 60 वर्षीय रामदेवी के वृद्ध एवं अस्वस्थ होने का तर्क दिया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सभी आरोपितों ने एक राय होकर मृतक के साथ मारपीट की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के सिर की हड्डी में फ्रैक्चर, सहित कई गंभीर चोटें पाई गईं।अदालत ने मामले के तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपिताओं की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Hardoi News Hardoi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।