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Hardoi News: आम के बाग में युवक ने फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम खेतुई में रविवार को एक युवक ने आम के बाग में गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलि

Hardoi News: आम के बाग में युवक ने फांसी लगाकर दी जान

Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम खेतुई में रविवार को एक युवक ने आम के बाग में गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। कछौना थाना क्षेत्र के नारायण देव निवासी आकांश वर्मा 30 वर्ष का शव ग्राम खेतुई निवासी नवल पुत्र भिखारी के आम के बाग में गमछे के फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य संकलित कराए। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कोतवाल हरिनाथ सिंह ने बताया कि मामले में सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

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फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

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