Hardoi News: ससुराल आए युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत
Hardoi News: हरदोई जिले के सांडी क्षेत्र में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह नवजात पुत्री के अगियारी कार्यक्रम में शामिल होने ससुराल आया था। संतोषजनक जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारी, जिससे उसकी गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस चालक की तलाश कर रही है।
Hardoi News: हरदोई/सांडी। नवजात पुत्री के अगियारी कार्यक्रम में शामिल होने ससुराल आए युवक की शनिवार देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई। बिलग्राम रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। हरपालपुर थाना क्षेत्र के दस्योली गांव के मजरा धौरहरा निवासी दीपचंद उर्फ दीपू खेतीबाड़ी के साथ मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। वह बुधवार को सांडी क्षेत्र के नकबापुर स्थित अपनी ससुराल आया था।
यहां नवजात पुत्री के अगियारी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह ससुराल में ही रुका हुआ था। बताया गया कि शनिवार देर रात वह बिलग्राम रोड स्थित एपीएस डिग्री कॉलेज के आगे किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और उसे सीएचसी ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। एसआई सुशील कुमार ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। प्रारंभिक जानकारी में युवक के नशे की हालत में होने की बात भी सामने आई है, हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगी। युवक की मौत की खबर मिलते ही पत्नी भानुमती समेत परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गांव और ससुराल पक्ष में भी शोक की लहर दौड़ गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।