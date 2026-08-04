Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: हरदोई में राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के तहत विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिकित्सकों ने माता-पिता को नवजात के लिए स्तनपान के लाभ बताए, जिसमें कहा गया कि मां का पहला दूध नवजात के लिए अमृत के समान है। छह माह तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दी गई।

Hardoi News: छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने का दिया संदेश

Hardoi News: हरदोई। राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के तत्वावधान में सोमवार को जिला महिला चिकित्सालय परिसर में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सकों ने माताओं और परिजनों को नवजात शिशु के लिए स्तनपान के महत्व की जानकारी देते हुए जन्म के तुरंत बाद मां का दूध पिलाने तथा छह माह तक केवल स्तनपान कराने की अपील की। गायनी विभागाध्यक्ष डॉ. मधुलिका शुक्ला ने कहा कि नवजात के लिए मां का पहला दूध अमृत के समान होता है। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उसके समुचित शारीरिक व मानसिक विकास में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि छह माह तक शिशु को किसी अन्य आहार या पानी की आवश्यकता नहीं होती।

ये भी पढ़ें:Hapur News: मां का दूध नवजात के लिए पहला अमृत, स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव

उन्होंने कहा कि डिब्बाबंद दूध न केवल परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है, बल्कि वह मां के दूध का विकल्प भी नहीं हो सकता। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुबोध सिंह ने कहा कि स्तनपान से मां और शिशु दोनों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

ये भी पढ़ें:Gorakhpur News: गोरखनाथ अस्पताल : स्तनपान जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित
ये भी पढ़ें:50 प्रतिशत महिलाएं नहीं कराती छह माह तक स्तनपान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Medical College Hardoi News Hardoi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।