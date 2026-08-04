Hardoi News: छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने का दिया संदेश
Hardoi News: हरदोई में राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के तहत विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिकित्सकों ने माता-पिता को नवजात के लिए स्तनपान के लाभ बताए, जिसमें कहा गया कि मां का पहला दूध नवजात के लिए अमृत के समान है। छह माह तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दी गई।
Hardoi News: हरदोई। राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के तत्वावधान में सोमवार को जिला महिला चिकित्सालय परिसर में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सकों ने माताओं और परिजनों को नवजात शिशु के लिए स्तनपान के महत्व की जानकारी देते हुए जन्म के तुरंत बाद मां का दूध पिलाने तथा छह माह तक केवल स्तनपान कराने की अपील की। गायनी विभागाध्यक्ष डॉ. मधुलिका शुक्ला ने कहा कि नवजात के लिए मां का पहला दूध अमृत के समान होता है। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उसके समुचित शारीरिक व मानसिक विकास में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि छह माह तक शिशु को किसी अन्य आहार या पानी की आवश्यकता नहीं होती।
उन्होंने कहा कि डिब्बाबंद दूध न केवल परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है, बल्कि वह मां के दूध का विकल्प भी नहीं हो सकता। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुबोध सिंह ने कहा कि स्तनपान से मां और शिशु दोनों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है।
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