Hardoi News: ट्रेन की चपेट में आकर महिला की मौत
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Hardoi News: हरदोई/बेहटागोकुल। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के झरसा आलम गांव निवासी बाशिमा बेगम (55) पत्नी साबिर अली की मंगलवार शाम ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक, बाशिमा मंगलवार शाम करीब चार बजे घर से बकरी चराने के लिए निकली थीं। शाम करीब छह बजे मोहिउद्दीनपुर रेलवे ट्रैक पर वह ट्रेन की चपेट में आ गईं। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी रेलवे लाइनमैन ने पुलिस को दी।
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