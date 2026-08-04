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Hardoi News: पाली में मारपीट और जान से मारने की दी धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: पाली जिले की आलिमा ने 31 जुलाई को बकरी चराते समय मोहल्ले के निसार और असद पर हमला करने का आरोप लगाया। आरोपियों ने गाली-गलौज के बाद आलिमा की पिटाई की। राहगीरों ने उसकी मदद की। इस मामले में इंस्पेक्टर विजय कुमार मिश्रा ने शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है।

Hardoi News: पाली में मारपीट और जान से मारने की दी धमकी

Hardoi News: पाली। मोहल्ला आबिद नगर निवासी आलिमा पत्नी आलोनवी ने थाने पर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 31 जुलाई को दिन में तीन बजे के आसपास वह बाबू खां के भट्ठे के पास बकरी चरा रही थी। उसी समय मोहल्ला निवासी निसार और असद ने आकर गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर दोनों ने डंडे से मारना-पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर पर चोट आई है। रास्ते से निकल रहे राहगीरों ने बचाया तब दोनों जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इंस्पेक्टर विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि महिला की तहरीर पर दो लोगों पर मारपीट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

मामले में अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है।

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