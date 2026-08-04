Hardoi News: महिला से मारपीट का आरोप, रिपोर्ट दर्ज
Hardoi News: हरदोई के बेहटागोकुल थानाक्षेत्र के कसियापुर गांव में एक महिला के साथ पड़ोसी द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी ने गाली-गलौज करने के बाद महिला पर हमला किया, जिससे उसे चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
Hardoi News: हरदोई। बेहटागोकुल थानाक्षेत्र के कसियापुर गांव में महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। रामरूप ने आरोप लगाया कि तीन अगस्त की दोपहर करीब दो बजे पड़ोसी राजवीर नशे में उसके घर पहुंचा और उसकी पत्नी रूपरानी से गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने रूपरानी को पीटा, जिससे उसके दाहिने पैर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। बचाने पहुंची विनीता ने बीच-बचाव कराया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। थाना प्रभारी निरीक्षक मारकंडेय सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। प्रकरण की जांच की जा रही है।
जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।