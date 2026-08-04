Hardoi News: सहायिकाओं से पैसे मांगने के वायरल वीडियो की जांच के लिए कमेटी गठित
Hardoi News: जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बाल विकास परियोजना अधिकारी और परियोजना समन्वयक से स्पष्टीकरण मांगाजिला कार्यक्रम अधिकारी ने बाल विकास परियोजना अधिकारी और पर
Hardoi News: पिहानी। नवनियुक्त सहायिकाओं से पैसे मांगने से संबंधी वायरल वीडियो का जिम्मेदारों ने संज्ञान लिया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी रामेन्द्र कुमार सिंह ने बाल विकास परियोजना अधिकारी पिहानी गीता सिंह और परियोजना समन्वयक धीरेंद्र मिश्रा को स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने इस मामले मामले की जांच के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। इसमें प्रमिला जोशी बाल विकास परियोजना अधिकारी कोथावां और ममता चंद्रा संडीला को शामिल किया गया है। गठित कमेटी तीन दिनों में साक्ष्य सहित अपनी आख्या प्रेषित करेगी। दरअसल सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। 1:52 सेकेंड के वीडियो में वीडियो बना रहे शख्स के पूछने पर महिलाएं एक हजार रुपये मांगने का आरोप लगाती दिख रहीं हैं।
उक्त महिलाएं नवनियुक्त सहायिकाएं बताई जा रही हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।