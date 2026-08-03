Hardoi News: जलभराव के विवाद में मारपीट, वीडियो वायरल
Hardoi News: पचदेवरा के उबरी खेड़ा गांव में जलभराव को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। यह विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के दर्जनों लोग आपस में भिड़ गए। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन किसी के गंभीर घायल होने की सूचना नहीं है। अभी किसी ने शिकायत नहीं दी है।
Hardoi News: पचदेवरा। थानाक्षेत्र के उबरी खेड़ा गांव में जलभराव को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के दर्जनों लोग एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास मुख्य रास्ते पर जल भराव को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। सामने आए वीडियो में दोनों पक्षों के लोग खुलेआम मारपीट करते नजर आ रहे हैं।
हालांकि इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल मामले में किसी भी पक्ष की ओर से थाने में तहरीर नहीं दी गई है। प्रभारी निरीक्षक राकेश यादव ने बताया कि अभी तक किसी पक्ष से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
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