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Hardoi News: हमला कर भागे आरोपी, दो किसानों की हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: बिलग्राम में पुरानी रंजिश के चलते रविवार रात को दो किसानों पर दबंगों ने हमला कर दिया। मचान पर सोते समय उन्हें गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस जांच कर रही है।

Hardoi News: हमला कर भागे आरोपी, दो किसानों की हालत गंभीर

Hardoi News: बिलग्राम। पुरानी रंजिश में रविवार देर रात खेत की रखवाली कर रहे दो किसानों पर दबंगों ने हमला कर दिया। मचान पर सो रहे दोनों किसानों को लाठी-डंडों और लात-घूंसों से जमकर पीटा गया। गंभीर रूप से घायल दोनों किसानों को सीएचसी बिलग्राम से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर किया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। थाना क्षेत्र के दुर्गागंज गांव निवासी अयोध्या प्रसाद (52) और राजेश (50) रविवार रात खेत में बने मचान पर सोकर फसल की रखवाली कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और दोनों पर हमला कर दिया।

लाठी-डंडों से की गई मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े तो आरोपी मौके से फरार हो गए।परिजनों ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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