Hardoi News: घर पर पथराव और फायरिंग, पति घायल
Hardoi News: हरदोई के खंजाची टोला मोहल्ले में रविवार रात एक घर पर पथराव और फायरिंग का मामला सामने आया है। पीड़िता सरिता शुक्ला ने 15 से 20 युवकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। इस घटना में उनके पति घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। शहर कोतवाली क्षेत्र के खंजाची टोला मोहल्ले में रविवार रात घर पर पथराव और फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने दो नामजद समेत 15 से 20 लोगों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। सरिता शुक्ला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रात करीब नौ बजे पांच से छह वाहनों से आए 15 से 20 युवकों ने उनके घर पर ईंट-पत्थर चलाए और फायरिंग की। हमले में उनके पति उमेश शुक्ला घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने नवीपुरवा निवासी प्रांजल शुक्ला, उसके भाई प्रिंस शुक्ला तथा उनके साथियों पर घटना को अंजाम देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
शहर कोतवाल ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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