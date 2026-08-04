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Hardoi News: मोमिनाबाद में युवक से मारपीट, अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: मोमिनाबाद में युवक से मारपीट, अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्जमोमिनाबाद में युवक से मारपीट, अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्जमोमिनाबाद में युवक से मारपीट, अज्ञात

Hardoi News: मोमिनाबाद में युवक से मारपीट, अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज

Hardoi News: हरदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र के सराय थोक पूर्वी वार्ड निवासी एक महिला ने बेटे के साथ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 28 जुलाई की दोपहर उसका पुत्र कान्हा वाजपेयी मोमिनाबाद में दुकान का सामान खरीदने गया था। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद कुछ अज्ञात लोगों ने उसे घेर लिया और गाली-गलौज करते हुए बेरहमी से मारपीट की। हमले में युवक लहूलुहान हो गया। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और प्रकरण की जांच की जा रही है।

जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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