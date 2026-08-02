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Hardoi News: पति-पत्नी से मारपीट, दंपति पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: बिलग्राम के दनईपुरवा में एक दंपति पर पड़ोसियों द्वारा हमला किया गया। पीड़ित रामचिरइया ने पुलिस को बताया कि दौलतराम और उसकी पत्नी ने नशे में दरवाजे पर आकर गाली-गलौज की, जिसके बाद दोनों ने उसके पति और महिला के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hardoi News: पति-पत्नी से मारपीट, दंपति पर मुकदमा दर्ज

Hardoi News: बिलग्राम। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के दनईपुरवा मजरा कटरी छिबरामऊ गांव में पति-पत्नी से मारपीट में पीड़िता रामचिरइया ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि 26 जुलाई की शाम गांव के दौलतराम नशे की हालत में उसके दरवाजे पर आकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर दौलतराम और उसकी पत्नी रामवती ने पति दिनेश को डंडे, लात-घूंसों से पीटा। बीच-बचाव करने पहुंची महिला के साथ भी मारपीट की गई। घटना में दोनों घायल हुए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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