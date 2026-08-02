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Hardoi News: मारपीट और धमकाने में रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: मल्लावां के तिर्वा कुल्ली में रिंकू ने बिना कारण शिवकुमार के बेटे लालजीत को गाली दी और बाद में उसे मारपीट कर घायल कर दिया। शिवकुमार ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Hardoi News: मारपीट और धमकाने में रिपोर्ट दर्ज

Hardoi News: मल्लावां। ग्राम तिर्वा कुल्ली निवासी शिवकुमार ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि गांव के रिंकू ने एक अगस्त को बिना किसी बातचीत के मेरे लड़के लालजीत को गाली गलौज करने लगा, मना करने पर लालजीत को गाली गलौज करके रिंकू ,आरती से मारा पीटा जिससे चोटे आई है। जान माल की धमकी दी।पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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