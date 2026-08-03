Hardoi News: पोल्ट्री फार्म से परेशान ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, पलायन और वोट बहिष्कार की चेतावनी

Hardoi News: बेनीगंज। हरदोई मार्ग पर बढ़ईयनपुरवा गांव के पास संचालित मुर्गा पोल्ट्री फार्म को लेकर आसपास के ग्रामीणों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि फार्म से फैल रही दुर्गंध और बड़ी संख्या में मक्खियों के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है। हालात ऐसे हैं कि कुछ परिवार गांव छोड़कर रिश्तेदारों के यहां या अन्य शहरों में रहने चले गए हैं, जबकि कई अन्य लोग भी पलायन की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण धीरेन्द्र सिंह, राजीव कुमार, सोमेंद्र, पूर्व प्रधान नैमिष कुमार, अंकित सहित अन्य लोगों ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो आगामी विधानसभा चुनाव में वही राजनीतिक दल उनका समर्थन प्राप्त करेगा, जो पोल्ट्री फार्म को हटाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करेगा। फिलहाल ग्रामीण प्रशासन और शासन से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पोल्ट्री फार्म से सलेमपुर, देवरिया, नया गांव, डही और बढ़ईयनपुरवा समेत करीब तीन किलोमीटर के दायरे में मक्खियों का गंभीर प्रकोप बना हुआ है。