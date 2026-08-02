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Hardoi News: एक साल से खराब पड़े ट्रांसफार्मर, बिजली के लिए तरस रहे बख्खापुरवा के ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: मल्लावां के बख्खापुरवा गांव में पिछले एक वर्ष से खराब ट्रांसफार्मरों के कारण ग्रामीणों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को ज्ञापन देकर ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग की है। गर्मी में बिजली न होने से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।

Hardoi News: एक साल से खराब पड़े ट्रांसफार्मर, बिजली के लिए तरस रहे बख्खापुरवा के ग्रामीण

Hardoi News: मल्लावां, संवाददाता। मल्लावां विकास खंड के बख्खापुरवा गांव में पिछले एक वर्ष से खराब पड़े ट्रांसफार्मरों के कारण ग्रामीणों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अवर अभियंता एहतेशाम अहमद को ज्ञापन सौंपकर जल्द ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग की है। ग्रामीण सुधीर, नीलेश कुमार, विजय, राजेश सहित दर्जनों लोगों ने मांग की कि गांव में पर्याप्त क्षमता का तीन फेज का बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया जाए। ताकि भविष्य में बिजली आपूर्ति सुचारु बनी रहे और बार-बार ट्रांसफार्मर फुंकने की समस्या से राहत मिल सके। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि गांव का एक ट्रांसफार्मर एक वर्ष से अधिक समय से खराब पड़ा है, जबकि दूसरा ट्रांसफार्मर भी पिछले छह माह से बंद है।

दोनों ट्रांसफार्मरों के खराब होने से पूरे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए। ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी में बिजली न होने से पंखे, कूलर और अन्य विद्युत उपकरण बेकार पड़े हैं। इससे दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जेई एहतेशाम अहमद ने बताया कि ग्रामीणों का ज्ञापन प्राप्त हो गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्या का शीघ्र समाधान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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