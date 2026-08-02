Hardoi News: बिजली कनेक्शन के नाम पर रुपये लेने का आरोप
Hardoi News: हरिहरपुर के ग्राम सभा महीन कुंड में ग्रामीणों ने लाइनमैन पर बिजली कनेक्शन कराने और पुराने बिल का निस्तारण करने के लिए रुपये मांगने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने दो वर्ष पहले प्रति कनेक्शन 2500 रुपये दिए थे, लेकिन काम नहीं हुआ। अब वे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
Hardoi News: टड़ियावां। विद्युत उपकेंद्र हरिहरपुर फीडर के अंतर्गत ग्राम सभा महीन कुंड के संतोष कुमार, संजय कुमार, रामनरेश और अमर कुमार समेत अन्य ग्रामीणों ने एक लाइनमैन पर बिजली कनेक्शन कराने और पुराने बिजली बिल का निस्तारण कराने के नाम पर रुपये लेने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत विद्युत विभाग के अधिकारियों से करते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब दो वर्ष पहले लाइनमैन ने नया बिजली कनेक्शन कराने और बकाया बिल का निस्तारण कराने के नाम पर प्रति कनेक्शन करीब 2500 रुपये लिए थे। रुपये देने के बावजूद निर्धारित कार्य नहीं कराया गया।
ग्रामीणों ने अधीक्षण अभियंता (विद्युत) को लिखित शिकायत देकर पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बावजूद अभी तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर यदि आरोप सही पाए जाएं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने और उनसे लिए गए रुपये वापस दिलाने की मांग की है। उपखंड अधिकारी इटौली एसएन प्रसाद ने कहा कि मामला अरसे पुराना अब सामने आया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जायेगी।
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