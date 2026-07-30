Hardoi News: अंत्येष्टि स्थल के रास्ते पर कब्जे का आरोप, प्रधान ने कार्रवाई की मांग

Hardoi News: सांडी। गर्रा घाट जाने वाले अंत्येष्टि स्थल के मार्ग पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान ने प्रशासन से रास्ता कब्जामुक्त कराने और अधूरे मार्ग का निर्माण पूरा कराने की मांग की है। ग्राम प्रधान सुधा राजपूत ने बीते शनिवार आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि गांव के एक दबंग ने अंत्येष्टि स्थल जाने वाले रास्ते के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। आरोप है कि रास्ते में गड्ढे भी खोद दिए गए हैं। इससे अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर जाने वाले वाहनों का आवागमन बाधित हो रहा है। प्रधान का कहना है कि इस संबंध में सम्पूर्ण समाधान दिवस के अलावा कानूनगो और लेखपाल से भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।