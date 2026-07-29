Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: युवक की पिटाई दो नामजद समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: गाँव परसपुर के निवासी खुशीराम ने पुलिस को शिकायत दी है कि 25 जुलाई को रात के समय मोहल्ले में विवाद के दौरान उसे पिटाई का सामना करना पड़ा। मोनू, रामनाथ और दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसे जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

Hardoi News: युवक की पिटाई दो नामजद समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट

Hardoi News: टड़ियावां। गांव परसपुर निवासी खुशीराम ने पुलिस को तहरीर दी है। उसने कहा कि बीती 25 जुलाई की देर रात मोहल्ले में विवाद हो रहा था। आरोप है कि पीड़ित विवाद में बीच बचाव के लिए गया, कि गांव के मोनू, रामनाथ और दो अज्ञात लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। आरोपितों ने उसे जानमाल की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Village Hardoi News Hardoi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।