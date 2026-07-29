Hardoi News: युवक की पिटाई दो नामजद समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट
Hardoi News: गाँव परसपुर के निवासी खुशीराम ने पुलिस को शिकायत दी है कि 25 जुलाई को रात के समय मोहल्ले में विवाद के दौरान उसे पिटाई का सामना करना पड़ा। मोनू, रामनाथ और दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसे जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
Hardoi News: टड़ियावां। गांव परसपुर निवासी खुशीराम ने पुलिस को तहरीर दी है। उसने कहा कि बीती 25 जुलाई की देर रात मोहल्ले में विवाद हो रहा था। आरोप है कि पीड़ित विवाद में बीच बचाव के लिए गया, कि गांव के मोनू, रामनाथ और दो अज्ञात लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। आरोपितों ने उसे जानमाल की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
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