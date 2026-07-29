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Hardoi News: बरौली पंचायतघर में ग्राम नयायालय न्यायाधीश ने निपटाए मामले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: बरौली पंचायतघर में ग्राम नयायालय न्यायाधीश ने निपटाए मामले

Hardoi News: सांडी। पंचायत घर में आयोजित फौजदारी के 10 मुकदमों में ग्राम नयायालय न्यायाधीश ने आरोपितों की स्वीकारोक्ति पर पांच मुकदमे में जुर्माना करते हुए निपटारा कर दिया। कब्जेदारी विवाद और जमानत परिपत्र प्राप्त करने के लिए एसडीएम से सम्पर्क करने को कहा गया। बुधवार की सुबह बरौली स्थित पंचायत घर पर प्रधान प्रतिनिधि मदन राजपूत, सचिव श्रीश मिश्र के संयोजन में ग्राम न्यायालय का आयोजन हुआ। पेशकार अरुण सिंह के मुताबिक, ग्राम न्यायाधीश प्रियल शर्मा ने मारपीट, छेड़छाड़ जैसे 10 फौजदारी मुकदमे की सुनवाई करते हुए पांच का आरोपितों के सरेण्डर करने पर जुर्माना करते हुए निपटारा किया। नोन खारा निवासी रामशंकर गुप्ता ने दबंगों की ओर से उनकी भूमि पर कब्जा होने और बरौली निवासी अमित की ओर से बीते दिनों लूटकांड के आरोपित गौरव उर्फ बिक्की के जमानत के अभिलेख नहीं बनाए जाने की शिकायत की गई।

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