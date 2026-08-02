Hardoi News: विद्यालय में घुसकर तोड़फोड़, शिक्षकों को धमकाने का आरोप, मुकदमा दर्ज
Hardoi News: सुरसा थाना क्षेत्र के म्योनी स्थित विद्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने और शिक्षकों को गाली देने का मामला सामने आया है। रजनीश उर्फ करिया और दो अनजान लोगों ने शिक्षकों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिक्षिका की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की है और जांच चल रही है।
Hardoi News: सुरसा, संवाददाता। सुरसा थाना क्षेत्र के म्योनी स्थित एक विद्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने और शिक्षकों के साथ गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिक्षिका की तहरीर पर नामजद व दो अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार, म्योनी निवासी रजनीश उर्फ करिया पुत्र कमलेश दो अज्ञात लोगों के साथ विद्यालय पहुंचा और शिक्षकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर चले गए। आरोप है कि विद्यालय बंद होने के बाद दोपहर करीब तीन बजे तीनों फिर लौटे और परिसर में तोड़फोड़ की।
इस दौरान पानी की टंकी तोड़ दी गई, पानी के पाइप और नल क्षतिग्रस्त कर दिए गए तथा वाटर कूलर के पाइप में कचरा भरकर उसे जाम कर दिया गया। विद्यालय की शिक्षिका किरन सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी विश्वास शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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