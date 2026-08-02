Hardoi News: अंडा फैक्ट्री के विरोध में आठवें दिन भी जारी धरना, तहसीलदार से वार्ता बेनतीजा

Hardoi News: अतरौली के ग्राम पिपरी नारायणपुर में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने का रविवार को आठवां दिन है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक जिलाधिकारी स्तर पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। समस्याओं का समाधान ना होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।

अंडा फैक्ट्री के विरोध में आठवें दिन भी जारी धरना, तहसीलदार से वार्ता बेनतीजा

Hardoi News: अतरौली, संवाददाता। अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरी नारायणपुर स्थित अंडा फैक्ट्री के विरोध में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना रविवार को आठवें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार अमित यादव और इंस्पेक्टर शिवाकांत पांडेय ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर आंदोलन समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक जिलाधिकारी स्तर पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट और मुर्गियों की बीट का समुचित निस्तारण नहीं होने से लाखों मक्खियां पनप गई हैं, जिससे करीब 30 हजार की आबादी प्रभावित है। उनका कहना है कि घरों में भोजन बनाना, खाना खाना, सोना और सामान्य जीवन जीना तक मुश्किल हो गया है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर महुआडांडा के प्रशासक आलोक अर्कवंशी ने हन्नीखेड़ा चौराहे पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन (धरती पुत्र) तथा राष्ट्रीय विकास मंच के पदाधिकारी भी अलग-अलग धरना देकर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं。

ग्रामीणों की समस्याएं ग्रामीणों के अनुसार फैक्ट्री का प्रभाव पिपरी नारायणपुर, हयातगंज, मंझीगवां शिवपुरी, हाजीपुर, भटपुर, बंगालपुर, महुआडांडा, टिठई, तरीखल, ओढ़ा पट्टी और पिरथापुर समेत दर्जनों गांवों पर पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि रसोई में खाना बनाते समय मक्खियों का झुंड खाद्य पदार्थों पर बैठ जाता है, जिससे कई बार तैयार भोजन फेंकना पड़ता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया गया। उनका यह भी कहना है कि गांव की छवि प्रभावित होने से विवाह संबंधों पर भी असर पड़ रहा है और बाहर से आने वाले लोग गांव में रुकने से कतराते हैं। धरने की सूचना पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. अरविंद मिश्रा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराने का भरोसा दिया।

समस्या का समाधान राष्ट्रीय विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास रावत ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण फैक्ट्री के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ग्रामीणों ने फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण, नियमित साफ-सफाई, मक्खियों की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव तथा प्रदूषण एवं स्वास्थ्य मानकों के उल्लंघन पर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि समाधान न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।