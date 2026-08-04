Hardoi News: अंडर-14 बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ, खिलाड़ियों ने दिखाया उत्साह
Hardoi News: हरदोई में सोमवार को अंडर-14 बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रभात मिश्र द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न विकास खंडों से छात्र-छात्राएँ शामिल हुए। उद्घाटन के दौरान खिलाड़ियों को अनुशासन और खेल भावना का महत्व बताया गया। कुश्ती और बैडमिंटन प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की गईं।
Hardoi News: हरदोई। स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोमवार को अंडर-14 बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रभात मिश्र ने फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विकास खंडों से आए छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। शुभारंभ अवसर पर प्रतियोगिता के सह संयोजक एवं खंड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रभास कुंवर श्रीवास्तव ने प्रतियोगिताओं की रूपरेखा एवं कार्यक्रम की जानकारी दी। उद्घाटन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खेलों को विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए खिलाड़ियों को अनुशासन, खेल भावना और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।
इसके बाद टॉस कराकर कुश्ती और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का शुभारंभ कराया गया। प्रतियोगिता के दौरान बैडमिंटन बालिका वर्ग में कछौना ने प्रथम तथा टोडरपुर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग में टोडरपुर की टीम विजेता रही। हैंडबॉल बालिका वर्ग में पिहानी प्रथम और भरखनी द्वितीय स्थान पर रही, जबकि बालक वर्ग में भी पिहानी ने पहला तथा भरखनी ने दूसरा स्थान हासिल किया। टेबल टेनिस बालिका वर्ग में संडीला ने प्रथम एवं कछौना ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं बालक वर्ग में कछौना विजेता और संडीला उपविजेता रहा। प्रतियोगिताओं का संचालन जिला व्यायाम शिक्षिका शिमला सिंह एवं व्यायाम शिक्षक के.बी. अवस्थी ने किया। आयोजन के दौरान अन्तर्यामी बाजपेयी, करुणेन्द्र प्रताप सिंह, कैलाश नाथ मिश्र, राजीव शुक्ला, सत्येन्द्र यादव, मनीष राठौर, रामजी मिश्रा, दिवस शुक्ला सहित बड़ी संख्या में शिक्षक रहे।
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