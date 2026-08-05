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Hardoi News: पंचायत सहायक और सचिवों को दिया गया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: पिहानी में ब्लॉक सभागार में पंचायत सहायकों और सचिवों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराना और ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षकों ने बताया कि पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।

पंचायत सहायक और सचिवों को दिया गया प्रशिक्षण
पंचायत सहायक और सचिवों को दिया गया प्रशिक्षण

Hardoi News: पिहानी। ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराने और ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ब्लॉक सभागार में पंचायत सहायकों व सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक अरुण दीक्षित और रवीश खान ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत कार्यालयों पर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, जाति सहित विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होने से न केवल ग्रामीणों को सहूलियत होगी। ग्राम पंचायतों की आय में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा गांव में कूड़ा संग्रहण शुल्क, तालाबों, दुकानों, खेल मैदानों सहित अन्य पंचायत संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग कर ग्राम पंचायत की आय बढ़ाई जा सकती है।

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एडीओ पंचायत अखिलेश, पंचायत सचिव श्रीश बाजपेई, शरद सिंह, आमिर, राजवीर सिंह, धीरेन्द्र प्रताप, धीरेन्द्र पाण्डेय, रिजवान तथा पंचायत सहायक मोहित तिवारी, कमल रहे।

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