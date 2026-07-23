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Hardoi News: नौवीं की छात्रा ने फंदा लगाकर दी जान, मां ने युवक पर प्रताड़ना का लगाया आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई में 15 वर्षीय लक्ष्मी ने आत्महत्या कर ली। वह कक्षा नौ की छात्रा थी और उसके परिवार के अनुसार, एक युवक के साथ विवाद के कारण तनाव में थी। लक्ष्मी की मां ने आरोप लगाया कि युवक उसे प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

Hardoi News: नौवीं की छात्रा ने फंदा लगाकर दी जान, मां ने युवक पर प्रताड़ना का लगाया आरोप

Hardoi News: हरदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र के कुंदौली गांव निवासी हरिपाल की 15 वर्षीय बेटी लक्ष्मी ने बुधवार रात घर में दुपट्टे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह पांच भाई-बहनों में चौथे नंबर पर थी। कक्षा नौ की छात्रा थी। परिजनों ने बताया कि बुधवार शाम गांव के एक युवक का फोन घर आया था। शकरकंद के पौधे मांगने को लेकर युवक की लक्ष्मी की बड़ी बहन से कहासुनी हुई थी। मृतका की मां का आरोप है कि उक्त युवक के संपर्क में लक्ष्मी भी थी। दोनों में भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। रात में परिवार के साथ भोजन करने के बाद लक्ष्मी अपने कमरे में चली गई।

काफी देर तक बाहर नहीं आने पर मां उसे देखने पहुंची तो वह दुपट्टे के फंदे से लटकी मिली। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया। हालांकि रास्ते में गुरुवार तड़के करीब 2:16 बजे उसकी मौत हो गई। गुरुवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस के मुताबिक, छात्रा के हाथ पर एक युवक का नाम लिखा होने की बात भी सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। मृतका की मां ने आरोप लगाया है कि गांव का एक युवक उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित कर रहा था। इससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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