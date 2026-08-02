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Hardoi News: सुरसा में व्यक्ति ने फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: सुरसा के कस्बे में एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार में चीख-पुकार मच गई, और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष के अनुसार, यह मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या का प्रतीत होता है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

Hardoi News: सुरसा में व्यक्ति ने फांसी लगाकर दी जान

Hardoi News: सुरसा। थाना क्षेत्र के कस्बा सुरसा में शनिवार को एक व्यक्ति ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार कस्बा सुरसा निवासी चंद्रपाल ने अपने घर में पंखे से रस्सी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष विश्वास शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।

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मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

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