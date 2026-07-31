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Hardoi News: बिलग्राम में खड़े ऑटो में भिड़ा सवारियों से भरा ऑटो, बच्ची की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: बिलग्राम में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ऑटो ने सड़क के किनारे खड़े ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे तीन वर्षीय बच्ची अवंती की मौत हो गई। अन्य तीन महिलाएं घायल हो गईं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फरार चालक की तलाश शुरू की।

Hardoi News: बिलग्राम में खड़े ऑटो में भिड़ा सवारियों से भरा ऑटो, बच्ची की मौत

Hardoi News: बिलग्राम। कन्नौज बाईपास के निकट शुक्रवार दोपहर करीब दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मौसमपुर गांव से बिलग्राम की ओर आ रहे सवारियों से भरे ऑटो ने सड़क किनारे खड़े एक ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो में सवार तीन वर्षीय बच्ची अवंती पुत्री संजीव कुमार निवासी ग्राम मौसमपुर बिलग्राम की मौत हो गई। हादसे में ऑटो में सवार खुशबू देवी, नेहा और माधुरी घायल हो गईं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। लोगों ने घायलों को संभाला और घटना की सूचना बिलग्राम पुलिस को दी। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई।

पुलिस ने मृत बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद चालक अपना ऑटो लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार चालक की तलाश के साथ ही पूरे मामले की जांच में जुटी है।

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