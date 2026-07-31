Hardoi News: बिलग्राम में पंखे में उतरे करंट से महिला मौत
Hardoi News: बिलग्राम के ग्राम घासीराम पुरवा में शुक्रवार को एक महिला फूलमती, जो 45 वर्ष की थीं, करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके आठ बच्चे हैं, जिनमें सात बेटियां और एक बेटा शामिल हैं, और परिवार में शोक का माहौल है।
Hardoi News: बिलग्राम। बिलग्राम के ग्राम घासीराम पुरवा में शुक्रवार को घर में फर्राटा में करंट उतरने से 45 वर्षीय महिला गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फूलमती पत्नी राजू निवासी ग्राम घासीराम शुक्रवार शाम घर में थीं। तभी फर्राटा में अचानक करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गईं। करंट लगने से महिला गंभीर रूप से झुलस गई। हादसे के बाद घर में चीख-पुकार मच गई। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फूलमती के आठ बच्चे हैं, जिनमें सात बेटियां और एक बेटा शामिल है।
मां की अचानक मौत से बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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