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Hardoi News: महुआ के पेड़ से लटका मिला चालक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: संडीला। कोतवाली क्षेत्र के कुर्मिनखेड़ा गांव में शुक्रवार सुबहडीसीएम चालक का शव महुआ के पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान 55 वर्षीय संतराम पुत्र गुन्नी

Hardoi News: महुआ के पेड़ से लटका मिला चालक का शव

Hardoi News: संडीला। कुर्मिनखेड़ा गांव में शुक्रवार सुबह डीसीएम चालक का शव महुआ के पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान 55 वर्षीय संतराम के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार, वह गुरुवार रात बिना बताए घर से निकल गए थे। सुबह घर से करीब 100 मीटर दूर पेड़ पर उनका शव लटका मिला। मृतक के बेटे अरुण ने बताया कि उनके पिता शराब के आदी थे और अक्सर घर से बाहर चले जाते थे। संतराम के दो बेटियां और तीन बेटे हैं। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल अनुराग सिंह ने बताया कि परिजनों ने किसी तरह का आरोप नहीं लगाया है।

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