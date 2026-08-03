Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: हरिद्वार जाने निकले अधेड़ की इलाज के दौरान मौत, हादसे की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: हरदोई में सड़क किनारे गंभीर हालत में मिले 55 वर्षीय लज्जाराम की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वह हरिद्वार यात्रा पर जाने से पहले घर से निकले थे और अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।

Hardoi News: हरिद्वार जाने निकले अधेड़ की इलाज के दौरान मौत, हादसे की आशंका

Hardoi News: हरदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे गंभीर हालत में मिले अधेड़ की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा होने की आशंका जताई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के कोर्रियापुर निवासी 55 वर्षीय लज्जाराम वर्तमान में देहात कोतवाली क्षेत्र के झुरैया गांव में अकेले रहते थे। परिजनों के अनुसार, वह 31 जुलाई की शाम हरिद्वार यात्रा पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे। उसी रात शहर कोतवाली क्षेत्र में रद्दे पुरवा मोड़ स्थित एक गेस्ट हाउस के सामने गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े मिले।

पुलिस ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान रविवार रात मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उनका कहना है कि किसी अज्ञात वाहन ने लज्जाराम को टक्कर मारी होगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Hardoi News Hardoi Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।