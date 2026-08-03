Hardoi News: हरिद्वार जाने निकले अधेड़ की इलाज के दौरान मौत, हादसे की आशंका
Hardoi News: हरदोई में सड़क किनारे गंभीर हालत में मिले 55 वर्षीय लज्जाराम की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वह हरिद्वार यात्रा पर जाने से पहले घर से निकले थे और अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।
Hardoi News: हरदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे गंभीर हालत में मिले अधेड़ की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा होने की आशंका जताई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के कोर्रियापुर निवासी 55 वर्षीय लज्जाराम वर्तमान में देहात कोतवाली क्षेत्र के झुरैया गांव में अकेले रहते थे। परिजनों के अनुसार, वह 31 जुलाई की शाम हरिद्वार यात्रा पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे। उसी रात शहर कोतवाली क्षेत्र में रद्दे पुरवा मोड़ स्थित एक गेस्ट हाउस के सामने गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े मिले।
पुलिस ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान रविवार रात मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उनका कहना है कि किसी अज्ञात वाहन ने लज्जाराम को टक्कर मारी होगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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