Hardoi News: बिजली का पोल गिरने से छात्रा की मौत, घर में कोहराम
Hardoi News: हरदोई में एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय छात्रा की बिजली के पोल गिरने से मौत हो गई। घटना सरकार के डीसीएम द्वारा सामान उतारते समय पेश आई। छात्रा रागिनी, जो नौवीं कक्षा की छात्रा थी, मौके पर ही गंभीर चोट के कारण亡 गई। उसके परिवार में शोक छाया हुआ है।
Hardoi News: हरदोई/बेहटा गोकुल, संवाददाता। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के भीहगांव गांव में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय छात्रा की बिजली का पोल गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
घटना का विवरण
गांव के पांडेय किराना स्टोर पर रविवार शाम करीब छह बजे एक डीसीएम ज्ञानधारा दाना लेकर पहुंची थी। सामान उतारने के दौरान बिजली का मेन तार वाहन में फंस गया। इससे बिजली का पोल टूटकर गिर पड़ा। उसी समय घर से सामान लेने जा रही रागिनी (14) पुत्री अजय शुक्ला पोल की चपेट में आ गई। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई। मृतका का घर घटनास्थल से करीब 150 मीटर दूर है। रागिनी चंद्रहास सिंह मुन्नी देवी इंटर कॉलेज में कक्षा नौ की छात्रा थी। वह चार बहनों और दो भाइयों में दूसरे नंबर पर थी। पिता अजय शुक्ला किसान हैं। बेटी की मौत के बाद मां साधना समेत परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष मार्कण्डेय सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
पढ़ाई में होनहार थी रागिनी
रागिनी कक्षा नौ की छात्रा थी और पढ़ाई में रुचि रखती थी। परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं। हादसे के बाद स्कूल और गांव में शोक का माहौल है।
डीसीएम में तार फंसने से हुआ हादसा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किराना स्टोर पर सामान उतारने पहुंची डीसीएम में बिजली का मेन तार फंस गया। इससे बिजली का पोल टूटकर गिर पड़ा और उसकी चपेट में आकर छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई।
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