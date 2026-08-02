Hardoi News: बिजली का पोल गिरने से छात्रा की मौत, घर में मचा कोहराम

घटनास्थल का विवरण

गांव के पांडेय किराना स्टोर पर रविवार शाम करीब छह बजे एक डीसीएम ज्ञानधारा दाना लेकर पहुंची थी। सामान उतारने के दौरान बिजली का मेन तार वाहन में फंस गया। इससे बिजली का पोल टूटकर गिर पड़ा। उसी समय घर से सामान लेने जा रही रागिनी 14 वर्षीय पुत्री अजय शुक्ला पोल की चपेट में आ गई। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई। मृतका का घर घटनास्थल से करीब 150 मीटर दूर है। रागिनी चंद्रहास सिंह मुन्नी देवी इंटर कॉलेज में कक्षा नौ की छात्रा थी। वह चार बहनों और दो भाइयों में दूसरे नंबर पर थी। पिता अजय शुक्ला किसान हैं। बेटी की मौत के बाद मां साधना समेत परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष मार्कण्डेय सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।