Hardoi News: सीमेंटेड चैंबर कवर के नीचे दबकर छात्र की मौत, परिवार में कोहराम
Hardoi News: ग्राम बड़ौरा में कक्षा छह के छात्र हिमांशु की सीमेंटेड चैंबर कवर के नीचे दबकर मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए। पहले हल्का इंचार्ज ने ध्यान नहीं दिया, बाद में उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना से परिवार में कोहराम मचा है।
Hardoi News: सवायजपुर। ग्राम बड़ौरा में गुरुवार को कक्षा छह के छात्र की सीमेंटेड चैंबर कवर के नीचे दबकर मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठे। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने पर हल्का इंचार्ज ने पहले तहरीर देने की बात कही। इसके बाद उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्राम बड़ौरा निवासी 13 वर्षीय हिमांशु पुत्र प्रेम गांव के बाहर मानसिंह यादव के खेत में बकरियां चरा रहा था। इसी दौरान वह खेत पर बने बोरिंग के कुएं पर रखे सीमेंटेड चैंबर कवर पर खेलने लगा।
अचानक मिट्टी खिसकने से भारी कवर उसके ऊपर आ गिरा। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया पर तब तक उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना की सूचना हल्का प्रभारी रामसरन को दी गई पर उन्होंने पहले थाने में तहरीर देने की बात कहकर मौके पर आने में रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद मामले की जानकारी क्षेत्राधिकारी हरपालपुर प्रवीण कुमार यादव को दी गई। उनके निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक प्रिंस कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। थानाध्यक्ष ने हल्का इंचार्ज के इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए भविष्य में ऐसी लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सवायजपुर पहुंचाया। पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मासूम की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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