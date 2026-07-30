Hardoi News: जाम में फंसे वाहन, चालक और राहगीर हलकान
Hardoi News: हरदोई में गुरुवार को प्रमुख चौराहों पर भारी जाम ने जनजीवन प्रभावित किया। सुबह से दोपहर तक, बड़े चौराहों पर वाहनों की लंबी कतारें रहीं, जिससे कार्यालय कर्मचारियों, स्कूल वाहन और एंबुलेंस फंसी रहीं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यातायात दबाव बढ़ने के बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधरी है।
Hardoi News: हरदोई। शहर में गुरुवार को कई प्रमुख चौराहों और मार्गों पर लगे भीषण जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। सुबह से लेकर दोपहर तक बड़ा चौराहा, अटल चौक, जिंदपीर चौराहा, बिलग्राम चुंगी, लखनऊ चुंगी और पिहानी चुंगी समेत कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जाम के कारण वाहन चालक और राहगीरों को काफी देर तक फंसे रहना पड़ा। जाम में सबसे अधिक परेशानी कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, स्कूल वाहनों, मरीजों को लेकर जा रही एंबुलेंस और व्यापारियों को उठानी पड़ी। दोपहिया वाहन चालक गाड़ियों के बीच से निकलने का प्रयास करते रहे। इससे कई बार अव्यवस्था की स्थिति बन गई।
चिलचिलाती उमस और धीमी रफ्तार से रेंगते वाहनों के बीच लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। धीरज, रवि, सतीश, अंकित, कमल समेत स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके अनुरूप ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकी है।
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