Hardoi News: शिक्षक संकुल बैठक में नामांकन और निपुण भारत पर जोर
Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में तीन दिवसीय शिक्षक संकुल बैठक का शुक्रवार को समापन हुआ। डायट प्राचार्य रमेन्द्र सिंह के दिशा-नि
Hardoi News: हरदोई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में तीन दिवसीय शिक्षक संकुल बैठक का शुक्रवार को समापन हुआ। डायट प्राचार्य रमेन्द्र सिंह के दिशा-निर्देशन में आयोजित बैठक में शिक्षकों को विद्यालयों में बच्चों का नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने के साथ शिक्षण व्यवस्था बेहतर करने के लिए प्रेरित किया गया। वरिष्ठ प्रवक्ता योगेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षक बच्चों के रोल मॉडल बनें। विद्यालय में किए जा रहे अच्छे कार्यों की जानकारी समाज तक बच्चों के माध्यम से पहुंचती है। वरिष्ठ प्रवक्ता शुभम शुक्ला ने अच्छे विद्यालयों का उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने पर जोर दिया। नोडल डायट प्रवक्ता दिवाकर सिंह यादव ने नामांकन बढ़ाने और शिक्षक संकुल विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की बात कही।
एसआरजी आशीष मिश्र और शशांक मिश्र ने विभागीय शासनादेशों की जानकारी देते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रेरित किया। ईसीसीई एजुकेटर के समन्वय से बालवाटिका के बच्चों के लिए गतिविधियां कराने पर भी जोर दिया गया। अभिषेक मिश्र, अभय यादव और हरिहर नारायण शुक्ल ने निपुण भारत मिशन, निपुण विद्यालय 10 प्वाइंट टूल किट, निपुण प्लस एप, टीएलएम, दीक्षा एप, इको क्लब और मीना मंच आदि के बारे में जानकारी दी। बैठक में डायट प्रवक्ताओं समेत बड़ी संख्या में शिक्षक संकुल मौजूद रहे।
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