Hardoi News: शिक्षक संकुल बैठक में नामांकन और निपुण भारत पर जोर

Hardoi News: हरदोई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में तीन दिवसीय शिक्षक संकुल बैठक का शुक्रवार को समापन हुआ। डायट प्राचार्य रमेन्द्र सिंह के दिशा-निर्देशन में आयोजित बैठक में शिक्षकों को विद्यालयों में बच्चों का नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने के साथ शिक्षण व्यवस्था बेहतर करने के लिए प्रेरित किया गया। वरिष्ठ प्रवक्ता योगेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षक बच्चों के रोल मॉडल बनें। विद्यालय में किए जा रहे अच्छे कार्यों की जानकारी समाज तक बच्चों के माध्यम से पहुंचती है। वरिष्ठ प्रवक्ता शुभम शुक्ला ने अच्छे विद्यालयों का उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने पर जोर दिया। नोडल डायट प्रवक्ता दिवाकर सिंह यादव ने नामांकन बढ़ाने और शिक्षक संकुल विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की बात कही।