Hardoi News: हर-हर महादेव के जयघोष के साथ गंगा स्नान कर गुरुओं को नमन किया

Hardoi News: हरदोई। हर हर महादेव के जयकारे के साथ गुरु पूर्णिमा पर हजारों लोगों ने गंगा में स्नान किया। संतजनों के आश्रमों में भीड़ लगी रही। जगह-जगह धार्मिक कार्यक्रम हुए। प्रभात फेरियां निकाली गईं। सोशल मीडिया पर भी गुरु की महिमा का होता रहा बखान। श्रवण देवी मंदिर परिसर में पूरे दिन मेला लगा रहा। महिलाओं, पुरुषों ने पूजन कर भक्ति गीत गाए। बच्चों ने मेले में जमकर खरीदारी की। लोगों ने गुरुओं को नमन किया। दान दक्षिणा दी। पूरे दिन शहर में जगह जगह लोगों ने अपने गुरुओं को याद किया। अध्यक्ष जिला पंचायत प्रेमावती एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य व भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री पीके वर्मा ने हरपालपुर क्षेत्र के रानीखेड़ा स्थित संत सेवा शिव आश्रम मे बाबा नीम करौरी महाराज एवं सद्धि शक्ति श्रवण देवी मंदिर मे माँ श्रवण देवी के दर्शन किए।