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Hardoi News: खाटू श्याम मंदिर के दानपात्र से 20 हजार चोरी, बयान से असमंजस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: बेहटा गोकुल के बलेहरा गांव स्थित खाटू श्याम मंदिर में शनिवार रात चोरी हो गई। ग्राम प्रधान सोनपाल यादव के अनुसार, दानपात्र से 10 से 20 हजार रुपये की नकदी चुराई गई और मंदिर का माइक भी गायब है। पुलिस ने जांच शुरू की है, लेकिन हल्का प्रभारी ने चोरी की बात से इनकार किया है।

Hardoi News: खाटू श्याम मंदिर के दानपात्र से 20 हजार चोरी, बयान से असमंजस

Hardoi News: बेहटा गोकुल। बलेहरा गांव स्थित खाटू श्याम मंदिर में शनिवार रात चोरी होने की सूचना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्राम प्रधान सोनपाल यादव के अनुसार मंदिर में रखे दानपात्र को तोड़कर उसमें एकत्र करीब 10 से 20 हजार रुपये की नकदी निकाल ली गई। मंदिर में लगा माइक भी गायब बताया गया है। रविवार सुबह चोरी की जानकारी होने पर ग्राम प्रधान ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी मार्कण्डेय सिंह ने बताया कि डायल 112 के माध्यम से मंदिर में चोरी की सूचना मिली थी।

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पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। जांच के बाद ही चोरी की वास्तविक स्थिति और नुकसान का पता चल सकेगा। हालांकि हल्का प्रभारी रविकेश ने मंदिर में चोरी होने की बात से इनकार किया है।

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