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Hardoi News: सवारी को लेकर दो टेंपो चालकों में मारपीट का वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: शाहाबाद बस स्टैंड पर टेंपो चालकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने बीच सड़क पर मारपीट की। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। वायरल वीडियो में टेंपो चालक आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं यात्रियों को भी परेशान कर रही हैं।

सवारी को लेकर दो टेंपो चालकों में मारपीट का वीडियो वायरल
सवारी को लेकर दो टेंपो चालकों में मारपीट का वीडियो वायरल

Hardoi News: शाहाबाद। शाहाबाद बस स्टैंड पर सवारी बैठाने को लेकर दो टेंपो चालकों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने बीच सड़क पर एक-दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों चालक सड़क पर ही हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है। यह घटना बुधवार की बताई जा रही है। वायरल वीडियो शाहाबाद बस स्टैंड क्षेत्र का है। वहां सवारी को लेकर टेंपो चालकों के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। स्थानीय दुकानदार रिंकू ने बताया कि आए दिन टेंपो चालक सवारी बैठाने की होड़ में आपस में भिड़ जाते हैं।

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इससे यात्रियों और राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाहजहांपुर परमिट पर शाहाबाद में टेंपो संचालन करने वाले कई चालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से ऐसे टेंपो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। कुछ दिन पहले अपर पुलिस अधीक्षक आलोक राज नारायण ने अवैध रूप से संचालित टेंपो चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की थी। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राय ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है।

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