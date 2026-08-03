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Hardoi News: कमरे में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरियावां। हरियावां थाना क्षेत्र के रारा गांव में सोमवार दोपहर एक 17 वर्षीय किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पह

Hardoi News: कमरे में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव

Hardoi News: हरियावां। हरियावां थानाक्षेत्र के रारा गांव में सोमवार दोपहर एक 17 वर्षीय किशोरी ने संदिग्ध हालात में फांसी लगा ली। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रारा गांव निवासी नंदनी पुत्री सुशील सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे घर के एक कमरे में गई थी। कुछ देर बाद उसकी मां कमरे में पहुंची तो नंदनी का शव पंखे से दुपट्टे के फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी तत्काल डायल 112 पर दी गई। हरियावां पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को नीचे उतरवाकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। इसके बाद पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

घटना से परिवार में मातम पसरा है। हरियावां थाना प्रभारी रितेश सिंह चौहान ने बताया कि आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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