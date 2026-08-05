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Hardoi News: घर में घुसकर सो रही किशोरी पर चाकू से हमला, बचाने आई मां भी घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: बिलग्राम के ग्राम बिरनी में मंगलवार रात एक अज्ञात हमलावर ने एक किशोरी पर चाकू से हमला किया। बेटी की चीख सुनकर माँ ने मदद के लिए दौड़ लगाई, लेकिन वह भी घायल हो गईं। घटना से गांव में दहशत फैल गई है, पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। दोनों घायलों का इलाज जारी है।

घर में घुसकर सो रही किशोरी पर चाकू से हमला, बचाने आई मां भी घायल
घर में घुसकर सो रही किशोरी पर चाकू से हमला, बचाने आई मां भी घायल

Hardoi News: बिलग्राम। बिलग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम बिरनी में मंगलवार रात करीब 11 बजे एक अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर सो रही किशोरी पर चाकू से हमला कर दिया। बेटी की चीख सुनकर बचाने पहुंची मां भी हमले में घायल हो गईं। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई है। ग्राम बिरनी निवासी जीवाराम की 17 वर्षीय बेटी नेवली अपनी मां जय देवी के साथ घर के छप्पर के नीचे सो रही थी, जबकि जीवाराम बरामदे में सो रहे थे। रात में अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आया।

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मौका पाकर किशोरी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। बेटी की चीख सुनकर मां जय देवी की नींद खुल गई। वह बचाव के लिए दौड़ीं तो हमलावर ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे पर तब तक आरोपी फरार हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 और बिलग्राम पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों घायलों को सीएचसी बिलग्राम पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद किशोरी की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार उसका उपचार जारी है। हालत फिलहाल सामान्य बनी हुई है।प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अज्ञात हमलावर की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। पीड़ित परिवार से तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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