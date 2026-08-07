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Hardoi News: हरपालपुर में डूबे किशोर का मल्लावां में मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: मल्लावां, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के मेहंदी घाट के निकट शुक्रवार को गंगा नदी की झील में एक किशोर का शव उतरता हुआ मिला। शव की शिनाख्त अरवल थाना क्षे

Hardoi News: हरपालपुर में डूबे किशोर का मल्लावां में मिला शव

Hardoi News: मल्लावां। मेहंदी घाट के पास शुक्रवार को गंगा नदी की झील में एक किशोर का शव उतरता मिला। शव की शिनाख्त अरवल थाना क्षेत्र के चौसार निवासी नारद के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौसार गांव निवासी 15 वर्षीय नारद पुत्र गोविंद सोमवार को अपने दोस्त 17 वर्षीय ऋषि और शिवम के साथ कुसुमखोर में गंगा स्नान करने गए थे। स्नान के दौरान गहरे पानी में फिसलने से तीनों डूब गए थे। शिवम को बचा लिया गया था पर नारद और ऋषि का पता चल गया था। पुलिस, गोताखोर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी थीं।

शुक्रवार को पांचवें दिन मेहंदी घाट के पास गंगा की झील में ग्रामीणों ने शव उतराता देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त नारद के रूप में की। शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अभी ऋषि का पता नहीं चला है। कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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