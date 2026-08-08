Hardoi News: बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षा आज सबसे जरूरी
Hardoi News: हरदोई। तकनीकी शिक्षा आज वक्त की अहम जरूरत है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम से स्वरोजगार के मौके बढ़ते हैं। यह बात सामाजिक संस्था अंजुमन
Hardoi News: हरदोई। तकनीकी शिक्षा आज वक्त की अहम जरूरत है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम से स्वरोजगार के मौके बढ़ते हैं। यह बात सामाजिक संस्था अंजुमन इदरीसिया के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हाजी नफीस अनवर ने हरदोई के दौरे पर कही। उन्होंने एक होटल में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। संस्था के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष को तिरंगा झंडा भेंट करके ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम करें। सामाजिक कार्यों के अलावा राष्ट्रहित के कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मो नक़ी इदरीसी ने कहा कि शिक्षा ही तरक्की का रास्ता है।
ऐसे बच्चों को चिन्हित करें जिनकी उच्च शिक्षा परिवार की आर्थिक कमज़ोर स्थित के कारण बीच में छूट जाती है। ऐसे लोगों की मदद करें। सह प्रदेश कोषाध्यक्ष ताहिर अली ने कहा कि हर यूनिट महीने में एक मीटिंग करके मासिक शुल्क समय से जमा करें।बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष नफ़ीस अनवर के साथ संस्था के सदस्य पिहानी कस्बे भी पहुंचे। वहां संस्था के लीगल एडवाइजर एडवोकेट मो मुबीन के आवास पर गए। इं अहमद मुबीन, मो नक़ी , ताहिर अली, प्रदेश महामंत्री मो अतीक़ इदरीसी ज़िला अध्यक्ष हाजी अब्दुल रक़ीब, ज़िला महामन्त्री हसीन अहमद, कोषाध्यक्ष मो लईक, रईस अहमद, हाजी शम्सुल हसन, हाजी इसरार अहमद, मो सिद्दीक़, मुकीमुद्दीन,मो यामीन, मो खालिद मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।