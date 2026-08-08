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Hardoi News: बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षा आज सबसे जरूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई। तकनीकी शिक्षा आज वक्त की अहम जरूरत है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम से स्वरोजगार के मौके बढ़ते हैं। यह बात सामाजिक संस्था अंजुमन

Hardoi News: बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षा आज सबसे जरूरी

Hardoi News: हरदोई। तकनीकी शिक्षा आज वक्त की अहम जरूरत है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम से स्वरोजगार के मौके बढ़ते हैं। यह बात सामाजिक संस्था अंजुमन इदरीसिया के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हाजी नफीस अनवर ने हरदोई के दौरे पर कही। उन्होंने एक होटल में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। संस्था के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष को तिरंगा झंडा भेंट करके ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम करें। सामाजिक कार्यों के अलावा राष्ट्रहित के कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मो नक़ी इदरीसी ने कहा कि शिक्षा ही तरक्की का रास्ता है।

ऐसे बच्चों को चिन्हित करें जिनकी उच्च शिक्षा परिवार की आर्थिक कमज़ोर स्थित के कारण बीच में छूट जाती है। ऐसे लोगों की मदद करें। सह प्रदेश कोषाध्यक्ष ताहिर अली ने कहा कि हर यूनिट महीने में एक मीटिंग करके मासिक शुल्क समय से जमा करें।बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष नफ़ीस अनवर के साथ संस्था के सदस्य पिहानी कस्बे भी पहुंचे। वहां संस्था के लीगल एडवाइजर एडवोकेट मो मुबीन के आवास पर गए। इं अहमद मुबीन, मो नक़ी , ताहिर अली, प्रदेश महामंत्री मो अतीक़ इदरीसी ज़िला अध्यक्ष हाजी अब्दुल रक़ीब, ज़िला महामन्त्री हसीन अहमद, कोषाध्यक्ष मो लईक, रईस अहमद, हाजी शम्सुल हसन, हाजी इसरार अहमद, मो सिद्दीक़, मुकीमुद्दीन,मो यामीन, मो खालिद मौजूद रहे।

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