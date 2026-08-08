Hardoi News: शिक्षिका से बीआरसी के बाबू ने किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज

Hardoi News: शाहाबाद। प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षिका ने टोडरपुर बीआरसी में तैनात बाबू पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। शिक्षिका की तहरीर पर शाहाबाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वारदात से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षिका के मुताबिक, वह वेतन संबंधी समस्या को लेकर टोडरपुर बीआरसी में तैनात बाबू अमित मिश्रा निवासी हरदोई से बातचीत कर रही थी। आरोप है मामले के निस्तारण को लेकर वह लगातार टालमटोल करता रहा। चार अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे आरोपी ने शिक्षिका को फोन किया।

इसके बाद उसके घर पहुंच गया। आरोप है घर पहुंचने के बाद उसने शिक्षिका के साथ अभद्रता की और दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया।घटना के बाद शिक्षिका ने पांच अगस्त को शाहाबाद कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रभात मिश्रा का कहना है कि मामले की जानकारी मिली है। टोंडरपुर की खंड शिक्षा अधिकारी प्रियंका सिंह से पूरे मामले को लेकर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। उनकी आख्या आने के बाद संबंधित बाबू के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।