Hardoi News: भाजपा के पूर्व विधायक व एमएलसी के पैतृक आवास में मिला शव
Hardoi News: कछौना में भाजपा के पूर्व विधायक राजकुमार अग्रवाल और एमएलसी अशोक अग्रवाल के घर के पास एक अज्ञात युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। शव को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
Hardoi News: कछौना। कस्बे में भाजपा के पूर्व विधायक राजकुमार अग्रवाल और एमएलसी अशोक अग्रवाल के संयुक्त पैतृक आवास पर एक अज्ञात युवक का संदिग्ध हालात में शव मिलने से हड़कम्प मच गया। स्थानीय पुलिस टीम शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। मंगलवार की सुबह जब एमएलसी अशोक अग्रवाल के समर्थक कस्बे के निकट स्थित आवास पर पहुंचे तो यहां बाहरी बरामदे में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला। कुछ समर्थक युवक को जीवित समझ कर स्थानीय सीएचसी लेकर आये। यहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। स्थानीय पुलिस ने सीएचसी से शव को कब्जे में लेकर युवक की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए।
एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे संचित अग्रवाल ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य लखनऊ में रहते हैं। यहां कभी-कभी कुछ समय के लिए आना होता है। यह युवक कौन है, कहां से आया इसकी कोई जानकारी नहीं है। थानाध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास किये जा रहे हैं। युवक के शरीर पर कोई चोट आदि के निशान नहीं मिले हैं। प्रकरण में छनबीन जारी है।
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